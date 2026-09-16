La société minière publique chilienne Codelco indique que son plan de restructuration pourrait être reporté à la fin de l'année 2026

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* Selon certaines sources, le plan de redressement pourrait entraîner des réductions d'effectifs comprises entre 5 % et 20 %

* Des années de stagnation de la production et de hausse des coûts pourraient contraindre l'entreprise publique Codelco à agir

* Les sous-traitants, qui représentent 80 % des effectifs, seraient probablement les plus durement touchés

* Aucune décision définitive concernant les suppressions d'emplois n'a encore été prise, selon certaines sources

par Fabian Cambero

Le plan de restructuration de Codelco, le géant chilien du cuivre détenu par l’État, pourrait ne pas être prêt avant fin 2026, a déclaré mercredi la société à Reuters, signalant ainsi un retard dans la mise en œuvre d’une stratégie très attendue visant à remédier à des années de stagnation de la production et à la hausse des coûts.

Ce plan de redressement était initialement attendu en octobre. Quatre sources proches du dossier ont indiqué qu’il pourrait entraîner une réduction des effectifs comprise entre 5 % et 20 %, tandis que Codelco a déclaré qu’il était trop tôt pour se prononcer.

Toute restructuration au sein de la plus grande entreprise chilienne aurait des répercussions bien au-delà de Codelco, compte tenu du rôle prépondérant du secteur minier dans l'économie chilienne, et irait à l'encontre de l'engagement pris par le président José Antonio Kast dans le cadre de son programme « » (Chili de l'avenir) de ramener le chômage à environ 6 % et de recréer au moins 300 000 emplois d'ici 2030.

« Codelco mène actuellement un processus de diagnostic afin de définir son orientation stratégique et d'élaborer un plan de relance. Ce processus est déjà en cours et devrait aboutir d’ici fin 2026 », a déclaré l’entreprise.

Le nouveau directeur général de Codelco , Jorge Gomez , a rejoint l’entreprise en juillet et celle-ci a précisé que ce type d’examen était assez courant lors de la prise de fonction d’une nouvelle direction.

Interrogée sur d’éventuelles suppressions d’emplois, Codelco a ajouté: « Il est trop tôt pour spéculer ou s’avancer sur les décisions qui pourraient en découler. »

Un débat de longue date agite le Chili: la masse salariale de la société minière d'État est-elle devenue disproportionnée par rapport à celle de ses homologues du secteur privé?

Les quatre sources, dont trois travaillent chez Codelco et une est proche de la direction de l’entreprise et du gouvernement, ont déclaré que la nouvelle direction de l’entreprise réévaluait la taille de ses effectifs, qui comptent près de 77 000 personnes, afin de rétablir sa compétitivité.

Elles ont précisé que la réduction des effectifs pourrait aller de 5 % à un cinquième de l’effectif total, tout en soulignant qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise.

Certaines suppressions d’emplois pourraient résulter de la vente ou de la fermeture par Codelco d’activités peu rentables, ou encore du report de projets visant à alléger la pression sur les coûts, ont indiqué ces sources. Les sous-traitants, qui représentent huit emplois sur dix chez Codelco, seraient probablement les plus durement touchés.

STRATÉGIE DE REDRESSEMENT

Avant de rejoindre Codelco, M. Gomez a contribué à stabiliser la production à Collahuasi, l’une des plus grandes mines de cuivre au monde détenue conjointement par Anglo American et Glencore.

Selon certaines sources, M. Gomez chercherait à appliquer une stratégie de redressement similaire chez Codelco, en commençant par établir des perspectives de production plus réalistes, alors que les plans précédents tablaient sur une production atteignant 1,7 million de tonnes métriques d’ici la fin de la décennie.

Le président de Codelco, Bernardo Fontaine , a déclaré en août que la production devrait se maintenir autour de 1,3 million de tonnes métriques dans les années à venir. Il avait également indiqué auparavant que le plan de redressement impliquerait des décisions difficiles visant à restaurer la compétitivité de la société minière. En juin, M. Fontaine avait annoncé que le plan de restructuration serait présenté dans trois à quatre mois, puis, lors d’une interview radiophonique ultérieure, il avait précisé qu’il serait dévoilé entre octobre et novembre.

Les syndicats de l’entreprise, regroupés au sein de la Fédération des travailleurs du cuivre (, FTC), ont déclaré n’avoir été officiellement informés d’aucun projet de réduction des effectifs et ont fait valoir que les effectifs étaient déjà étroitement alignés sur les besoins opérationnels.

« C’est un débat qui reste ouvert, mais les effectifs doivent être ajustés de manière rationnelle, et non par décret », a déclaré à Reuters le président de la FTC, Hector Roco.

Juan Ignacio Guzman, directeur de GEM Mining Consulting, a indiqué que les effectifs des divisions opérationnelles de Codelco devraient probablement être maintenus malgré des objectifs de production revus à la baisse, compte tenu de la complexité des opérations minières de l’entreprise.

HAUSSE DU CHÔMAGE

Des licenciements massifs chez Codelco pourraient aggraver les tensions liées à la hausse du chômage. Le taux de chômage au Chili a atteint 9,5 % en juillet, dans un contexte de ralentissement économique du pays, qui dépend fortement des exportations de cuivre et d’autres industries liées aux ressources naturelles.

Il s’agit du taux de chômage le plus élevé enregistré au Chili depuis le pic de la pandémie de COVID-19 en 2021, ce qui pèse sur la cote de popularité de M. Kast six mois après son entrée en fonction.

M. Kast a reconnu que le chômage constituait une « faiblesse majeure » de son gouvernement et qu’il alimentait la frustration de la population.

Les ministères chiliens des Mines et des Finances n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.