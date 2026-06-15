La société mère de Dannon poursuit Chobani en justice au sujet des allégations relatives aux protéines contenues dans ses yaourts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

La société mère de la marque américaine de yaourts Dannon a poursuivi lundi son concurrent Chobani, l'accusant d'induire les consommateurs en erreur avec des allégations concernant une gamme de yaourts à teneur élevée en protéines.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, Danone DANO.PA a déclaré que Chobani exagérait les allégations relatives à la teneur en protéines sur les étiquettes des pots multi-portions de Chobani 20G Protein, qu'elle qualifie de concurrent direct de l'Oikos Pro de Danone dans la catégorie des yaourts à très haute teneur en protéines. « Ce comportement est particulièrement insidieux alors que Chobani sait que les professionnels de santé et le gouvernement fédéral incitent le public à choisir des aliments offrant des concentrations plus élevées en protéines pour rester en bonne santé », a déclaré Danone. Chobani et les avocats qui le défendent dans le cadre d'autres poursuites pour publicité mensongère engagées par Danone n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

CHOBANI ACCUSÉ D'AVOIR CACHÉ LA VÉRITÉ

Oikos Pro contient 20 grammes de protéines par portion de 5,3 onces, une taille standard dans l'industrie.

Danone a déclaré que la fabrication de produits laitiers présentant une telle densité protéique était « difficile et coûteuse », et que Chobani avait choisi d’augmenter la taille des portions indiquées sur les pots de yaourt sans augmenter la quantité de yaourt.

Selon la plainte, les portions de Chobani contiendraient moins de 18 grammes de protéines si l'entreprise respectait les règles de la Food and Drug Administration américaine en matière de taille des portions.

Danone a déclaré que cela rendait le Chobani 20G Protein plus proche de l'Oikos Triple Zero, une marque moins chère contenant entre 15 et 18 grammes de protéines par portion.

« Si les consommateurs connaissaient la vérité, au lieu de choisir le produit Chobani, ils opteraient soit pour Oikos Pro, une véritable option ultra-riche en protéines, soit pour Oikos Triple Zero, proposé à un meilleur prix », indique la plainte.

QUATRIÈME POURSUITE

Danone réclame des dommages-intérêts d'un montant non précisé et des modifications de l'étiquetage.

Il s'agit au moins de la quatrième action en justice depuis 2016 entre Danone et Chobani, deux des plus grands vendeurs de yaourts de style grec.

Chobani a demandé à un juge fédéral de Manhattan de rejeter le procès distinct intenté par Danone, qui l'accuse d'avoir copié l'emballage et le slogan "Bright & Mellow" pour une gamme de café infusé à froid.

Chobani est basée à New York. Danone est basée à Paris et sa filiale américaine est basée à White Plains, dans l'État de New York.