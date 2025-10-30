La société mère de Burger King annonce une croissance des ventes plus forte que prévu grâce à la résistance de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations au paragraphe 5-6)

Restaurant Brands QSR.N QSR.TO a annoncé jeudi des ventes comparables supérieures aux estimations pour le troisième trimestre, grâce à la bonne tenue de l'achalandage dans ses chaînes de restaurants Burger King et Tim Hortons.

Les mises à jour des menus et l'accent mis sur la valeur des prix ont aidé l'exploitant de la chaîne de restaurants basé à Toronto à soutenir la demande dans ses points de vente, compensant les pressions macroéconomiques plus larges qui ont ébranlé la confiance des consommateurs récemment aux États-Unis.

Tim Horton, le principal contributeur au chiffre d'affaires de la société, a enregistré une forte demande car il est moins exposé aux pressions de l'incertitude macroéconomique aux États-Unis. Elle n'exploite qu'environ 11 % de ses points de vente dans le pays.

La chaîne Burger King de la société a également bénéficié d'une croissance de la fréquentation, car ses offres de repas à valeur ajoutée ont attiré les consommateurs soucieux de leur budget.

Ces résultats montrent que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des repas moins chers. Au début du mois, Domino's Pizza DPZ.O a publié des résultats trimestriels optimistes , grâce à des promotions.

Parallèlement, Chipotle Mexican Grill CMG.N a réduit ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année mercredi, avertissant que les dépenses des consommateurs pour les repas au restaurant resteront probablement sous pression jusqu'au début de l'année 2026.

Les ventes à magasins comparables de Restaurant Brands ont augmenté de 4% au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 3,2%, selon les données compilées par LSEG. Elle avait affiché une croissance de 0,3 % il y a un an.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 2,45 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 2,4 milliards de dollars.