La fin de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis attendue au Congrès

Une pelleteuse dégage de la neige devant le Capitole de Washington, le 2 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

La Chambre américaine des représentants va voter mardi pour mettre fin à la paralysie budgétaire d'une partie de l'administration fédérale, sur fond de dissensions entre républicains et démocrates sur le financement de la police de l'immigration, l'ICE.

L'adoption finale du texte budgétaire est prévue aux alentours de 13H00 à Washington (18H00 GMT) et Donald Trump devrait le promulguer dans la foulée pour mettre fin à ces trois jours de "shutdown".

La proposition de loi a déjà réussi à passer un test important avec un vote de procédure dans la matinée, non sans péripéties.

Plusieurs élus républicains avaient menacé de voter "non" car ils refusent catégoriquement de renégocier le budget du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), une exigence des démocrates.

Des menaces qui faisaient porter un risque sur le passage du texte, puisque les républicains ne peuvent se permettre qu'un seul vote contre si l'ensemble des démocrates rejettent également la proposition de loi.

Finalement, le texte a franchi cette étape de justesse, avec 217 voix pour et 215 contre.

- "Sans délai" -

Le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, avait passé une bonne partie de sa journée de lundi à négocier avec les élus réfractaires de son camp.

Pour les convaincre, il a pu compter sur un appui de poids, avec le message lundi de Donald Trump à l'adresse des parlementaires.

Une veillée en hommage à l'infirmier Alex Pretti, tué par des agents fédéraux, devant un centre médical pour anciens combattants de Minneapolis (Minnesota), le 1er février 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Nous devons rouvrir le gouvernement et j'espère que tous les républicains et les démocrates se joindront à moi pour soutenir cette loi", a lancé le locataire de la Maison Blanche.

Il a dit également vouloir une promulgation "sans délai" pour mettre fin à ce "shutdown", qui trouve son origine dans les événements récents de Minneapolis.

Les démocrates s'indignent de la mort fin janvier d'Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans tué par balles par des agents fédéraux en marge de manifestations contre la présence de la police de l'immigration (ICE), qui dépend du DHS, dans cette métropole du nord des Etats-Unis.

Son décès est intervenu moins de trois semaines après celui de Renee Good, également tuée par balle par des agents fédéraux à Minneapolis.

- Réformes -

Depuis, les démocrates martèlent leur refus de voter tout budget pour le DHS sans que d'importantes réformes de l'ICE ne soient mises en place.

Ils demandent notamment l'emploi systématique de caméras-piétons pour les agents, l'interdiction du port de cagoule ou encore qu'un mandat judiciaire précède toute arrestation.

Le chef de la minorité démocrate à la Chambre américaine des représentants, Hakeem Jeffries, donne une conférence de presse au Capitole de Washington, le 2 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

"Personne n'est au-dessus de la loi. Les agents de l'ICE devraient être tenus aux mêmes règles que tout autre membre des forces de l'ordre dans ce pays", a déclaré Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate de la Chambre, lors d'une conférence de presse lundi au Capitole.

La nouvelle version du texte, déjà approuvée par le Sénat, permet l'approbation de cinq des six volets budgétaires, tandis que la partie concernant le DHS fera l'objet de nouvelles négociations au cours des deux prochaines semaines.

Entre octobre et novembre dernier, les Etats-Unis avaient connu le plus long "shutdown" de leur histoire avec 43 jours, lors desquels républicains et démocrates avaient bataillé sur la question de subventions pour l'assurance santé de millions d'Américains.