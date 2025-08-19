 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 999,00
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société mère de Booking.com conclut un accord avec le Texas pour un montant de 9,5 millions de dollars au titre des "frais inutiles"
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 17:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Booking.com et d'autres sites de voyage va payer 9,5 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice du Texas, qui l'accusait d'avoir commercialisé de manière trompeuse des chambres d'hôtel en omettant des frais obligatoires, attirant ainsi les consommateurs avec des prix artificiellement bas qui n'existaient pas.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré mardi que l'accord conclu avec Booking Holdings BKNG.O est le plus important par un État américain concernant les pratiques de "frais inutiles" à l'encontre d'un hôtel ou d'une agence de voyage en ligne.

Booking.com exploite également les sites web Priceline.com et Kayak.

Valeurs associées

BOOKING HLDG
5 557,3800 USD NASDAQ +0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank