La société mère de Booking.com conclut un accord avec le Texas pour un montant de 9,5 millions de dollars au titre des "frais inutiles"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société mère de Booking.com et d'autres sites de voyage va payer 9,5 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice du Texas, qui l'accusait d'avoir commercialisé de manière trompeuse des chambres d'hôtel en omettant des frais obligatoires, attirant ainsi les consommateurs avec des prix artificiellement bas qui n'existaient pas.
Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré mardi que l'accord conclu avec Booking Holdings BKNG.O est le plus important par un État américain concernant les pratiques de "frais inutiles" à l'encontre d'un hôtel ou d'une agence de voyage en ligne.
Booking.com exploite également les sites web Priceline.com et Kayak.
