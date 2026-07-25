La société koweïtienne KPC annonce que le projet “Peregrine”, d'un montant de 16 milliards de dollars, associe Blackstone, Brookfield et KKR

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La Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a annoncé samedi que le projet “Peregrine”, évalué à 16 milliards de dollars dans le cadre d'un accord de cession-bail, compte parmi ses partenaires à long terme Blackstone, Brookfield et KKR, et devrait générer 7,85 milliards de dollars de recettes initiales à la clôture de l'opération.

La KPC a qualifié ce projet de plus important investissement direct étranger de l'histoire du Koweït.