La société koweïtienne KPC annonce que le projet “Peregrine”, d'un montant de 16 milliards de dollars, associe Blackstone, Brookfield et KKR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a annoncé samedi que le projet “Peregrine”, évalué à 16 milliards de dollars dans le cadre d'un accord de cession-bail, compte parmi ses partenaires à long terme Blackstone, Brookfield et KKR, et devrait générer 7,85 milliards de dollars de recettes initiales à la clôture de l'opération.
La KPC a qualifié ce projet de plus important investissement direct étranger de l'histoire du Koweït.
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