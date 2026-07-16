La société italienne Angelini Pharma finalise le rachat de Catalyst, soutenu par l'État, pour un montant de 4,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du nom du directeur général d'Angelini Pharma au paragraphe 10)

Angelini Pharma a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition du laboratoire américain spécialisé dans les maladies rares Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars impliquant le banque public italien CDP.

* Cette acquisition confère à Angelini la pleine propriété du portefeuille de traitements contre les maladies rares de Catalyst ainsi que de ses activités commerciales aux États-Unis, créant ainsi ce que le groupe italien a décrit comme une nouvelle plateforme de croissance dans le domaine des troubles neurologiques et des maladies rares.

* Angelini Pharma, qui fait partie du groupe familial éponyme fondé en 1919, a versé 31,50 dollars en espèces pour chaque action Catalyst, a indiqué le groupe italien dans un communiqué.

* Cette opération a entraîné la radiation de la société de biotechnologie basée en Floride du marché Nasdaq.

* L’Italie restera un pôle stratégique de production et de recherche pour les activités d’Angelini.

* CDP Equity, la branche d’investissement du CDP, a investi environ 1 milliard d’euros pour acquérir 23,5 % d’Angelini Pharma dans le cadre d’une augmentation de capital destinée à financer la transaction, précise le communiqué, confirmant ainsi une information précédente de Reuters .

* «Cette initiative s’inscrit dans le cadre de notre engagement à soutenir l’innovation et la croissance internationale des principales entreprises industrielles italiennes», a déclaré Fabio Barchiesi, directeur général de CDP Equity.

* Pour soutenir l'opération, des fonds gérés par Blackstone

BX.N investiront 1 milliard d'euros en actions privilégiées.

* L’opération a été financée par un consortium de 14 institutions financières italiennes et internationales, mené par la banque française BNP Paribas BNPP.PA .

* Cette opération constitue une «étape décisive» dans la transformation d’Angelini en un acteur pharmaceutique mondial, a déclaré son directeur général, Sergio Marullo di Condojanni.

* Andrea Valeri, président de Blackstone Italie, a qualifié cette acquisition de « transformatrice, tirant parti de la présence mondiale de Blackstone et de son expertise approfondie dans le domaine des sciences de la vie ».