La société irlandaise DCC fait l'objet d'une offre publique d'achat de la part d'Energy Capital Partners et de KKR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et du premier paragraphe: DCC est basée en Irlande, et non en Grande-Bretagne)

La société irlandaise DCC DCC.L a annoncé mercredi avoir reçu une offre publique d'achat en numéraire de la part d'un consortium composé d'Energy Capital Partners et de KKR KKR.N .

Le prestataire de services de vente, de marketing et d'assistance, dont la valeur boursière s'élève à environ 4,6 milliards de livres sterling (6,2 milliards de dollars), a déclaré qu'il évaluait la proposition, mais a précisé qu'il n'était pas certain qu'une offre ferme serait faite.

(1 $ = 0,7408 livre sterling)