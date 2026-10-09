La société irlandaise DCC Energy va céder sa filiale technologique Nexora pour 725 millions de dollars avant son rachat par KKR

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Le distributeur d'énergie DCC Energy

DCC.L a annoncé vendredi qu'il allait céder sa division technologique, Nexora, à la société de capital-investissement One Equity Partners pour une valeur d'entreprise totale de 725 millions de dollars, sur une base hors trésorerie et hors dette.

Voici quelques détails:

* La cession de cette activité devrait être finalisée à compter du 1er mars 2027, sous réserve des autorisations réglementaires, a indiqué DCC dans un communiqué

* En juillet, DCC avait donné son accord à son rachat pour 5,75 milliards de livres sterling (7,61 milliards de dollars) par un consortium de sociétés de capital-investissement américaines, KKR KKR.N et Energy Capital Partners

* Les actionnaires de DCC recevront 42 pence supplémentaires par action en plus de l’offre existante du consortium dirigé par KKR

* Si les conditions réglementaires liées à la cession de Nexora ne sont pas remplies d'ici le 31 juillet 2027, la contrepartie supplémentaire sera nulle

(1 dollar = 0,7554 livre)