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La société irlandaise DCC Energy va céder sa filiale technologique Nexora pour 725 millions de dollars avant son rachat par KKR
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 08:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur d'énergie DCC Energy

DCC.L a annoncé vendredi qu'il allait céder sa division technologique, Nexora, à la société de capital-investissement One Equity Partners pour une valeur d'entreprise totale de 725 millions de dollars, sur une base hors trésorerie et hors dette.

Voici quelques détails:

* La cession de cette activité devrait être finalisée à compter du 1er mars 2027, sous réserve des autorisations réglementaires, a indiqué DCC dans un communiqué

* En juillet, DCC avait donné son accord à son rachat pour 5,75 milliards de livres sterling (7,61 milliards de dollars) par un consortium de sociétés de capital-investissement américaines, KKR KKR.N et Energy Capital Partners

* Les actionnaires de DCC recevront 42 pence supplémentaires par action en plus de l’offre existante du consortium dirigé par KKR

* Si les conditions réglementaires liées à la cession de Nexora ne sont pas remplies d'ici le 31 juillet 2027, la contrepartie supplémentaire sera nulle

(1 dollar = 0,7554 livre)

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