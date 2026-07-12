La société indienne Tata Consultancy Services prévoit de recruter jusqu'à 8 900 ingénieurs spécialisés dans le déploiement de l'IA et cherche à réaliser des acquisitions dans ce domaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le directeur général Krithivasan, le groupe FDE représenterait entre 1 % et 1,5 % des collaborateurs

* TCS étudie actuellement des acquisitions dans les domaines de l’IA, de la sécurité des données et de la cybersécurité

* La croissance trimestrielle annualisée du chiffre d’affaires lié à l’IA a ralenti, passant de 28 % à 13 %

par Sai Ishwarbharath B et Haripriya Suresh

Tata Consultancy Services

TCS.NS met en place une équipe pouvant compter jusqu’à 8 900 ingénieurs déployés sur le terrain et recherche des opportunités d’acquisition dans le domaine de l’IA, pariant que l’intelligence artificielle créera de nouvelles opportunités commerciales plutôt que de nuire à l’externalisation, ont déclaré deux dirigeants de TCS à Reuters.

Cette stratégie voit le jour alors que les investisseurs craignent que l’IA ne vienne perturber le secteur indien des services informatiques, évalué à 315 milliards de dollars, en réduisant la demande d’équipes d’ingénieurs, en raccourcissant les délais des projets et en faisant baisser les prix, les clients cherchant à tirer parti des gains de productivité.

« Nous veillerions à ce que 1 % à 1,5 % de nos collaborateurs puissent être ce que l’on appelle des FDE », a déclaré le directeur général K. Krithivasan lors d’une interview. TCS TCS.NS est la plus grande entreprise indienne de services logiciels.

Les chiffres avancés par M. Krithivasan correspondraient à environ 5 900 à 8 900 employés, sur la base des effectifs de TCS à fin juin. M. Krithivasan n’a pas précisé si l’entreprise procéderait à des recrutements externes ou à la reconversion du personnel existant. Les ingénieurs déployés sur site sont intégrés chez les clients pour accélérer l’adoption de l’IA et adapter les outils aux besoins de l’entreprise, un rôle qui s’est imposé comme un pôle d’attraction pour le recrutement dans un secteur confronté à des gains d’efficacité induits par l’IA. Ce plan place TCS en concurrence avec des entreprises telles qu’OpenAI, Anthropic et Microsoft MSFT.O , qui ont intensifié le recrutement d’ingénieurs déployés sur site afin d’aider leurs clients à mettre en œuvre des outils d’IA.

L’entreprise basée à Mumbai étudie également des acquisitions dans les domaines de l’IA, de la sécurité des données et de la cybersécurité, après avoir largement évité les acquisitions pendant des années et misé plutôt sur une croissance organique jusqu’à fin 2025.

« Nous cherchons à identifier les opportunités qui nous permettront de consolider ou d’améliorer notre positionnement stratégique », a déclaré Samir Seksaria, directeur financier.

IA: AMIE OU ENNEMIE?

M. Krithivasan a balayé les craintes selon lesquelles l’IA perturberait le modèle d’externalisation, arguant que les entreprises ont toujours besoin de partenaires tels que TCS pour intégrer et déployer des systèmes d’IA.

« Ce qu’il faut, c’est une connaissance approfondie de l’environnement du client pour que cela fonctionne. C’est là que nous nous différencions. Cela n’a rien à voir avec l’arbitrage des coûts. C’est essentiellement grâce au vivier de talents que nous avons constitué », a déclaré M. Krithivasan.

Les entreprises utilisent de plus en plus de modèles d’IA et ont besoin de partenaires tels que TCS pour connecter ces modèles aux systèmes existants et gérer les flux de données, a-t-il ajouté.

Malgré tout, la croissance annualisée du chiffre d’affaires de TCS lié à l’IA a ralenti à 13 % au premier trimestre, contre 28 % au trimestre précédent. M. Krithivasan a indiqué qu’il souhaitait que cette activité progresse d’environ 25 % d’un trimestre à l’autre sur le long terme, mais qu’il ne s’attendait pas à une trajectoire linéaire.

TCS consacre environ 1 milliard de dollars par an au développement des talents et à la démocratisation de l’IA en interne, en mettant l’accent sur la formation, le recrutement ciblé et le recrutement spécialisé dans les technologies natives de l’IA, a déclaré M. Seksaria.