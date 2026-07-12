Décès du sénateur américain Lindsey Graham, un allié de Trump

Le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham (D) aux côtés de Donald Trump, le 28 janvier 2023 à Colombia, en Caroline du Sud ( AFP / Logan Cyrus )

L'influent sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, un allié majeur du président américain Donald Trump, est décédé samedi à l’âge de 71 ans, a annoncé son bureau sur son compte officiel X.

"Dans la soirée du samedi 11 juillet, le sénateur américain Lindsey Graham est décédé des suites d’une maladie brève et soudaine", a précisé son bureau. Sa "famille remercie ceux qui prient pour elle et demande le respect de sa vie privée durant cette période extrêmement difficile", ajoute le communiqué.

Graham a été élu pour la première fois à la Chambre des représentants des États-Unis en 1994, avant d'être élu au Sénat en 2002. Il a par la suite été réélu au Sénat en 2008, 2014 et 2020, et a récemment présidé la commission du budget du Sénat.

Le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, le 11 septembre 2025 à Baabda, au Liban ( AFP / ANWAR AMRO )

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a qualifié Graham d'"irremplaçable". "Le plus ardent des défenseurs de la Caroline du Sud et de l'Amérique, ainsi qu'un ami loyal et indéfectible", a-t-il ajouté sur X.

Le président israélien Isaac Herzog s'est dit "sous le choc et le cœur brisé" par cette nouvelle. "Le sénateur Graham était un modèle de clarté morale et un véritable leader du partenariat entre les États-Unis et Israël", a-t-il souligné sur X.

"Nous n'oublierons jamais comment il s'est tenu aux côtés du peuple d'Israël dans nos moments les plus difficiles, et nous lui resterons éternellement reconnaissants pour son sens de la justice, de la vérité et de la loyauté", a-t-il poursuivi.