La société indienne Sun Pharma devrait connaître sa pire journée depuis près de 6 ans, suite à l'annonce d'une offre de 12 milliards de dollars pour acquérir Organon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS en baisse de 4,8 % à 1 635 roupies; en passe de connaître sa pire journée depuis le 31 août 2020

** Le titre est en tête des perdants des indices de référence Nifty 50 .NSEI et Nifty 500 .NIFTY500

** Sun Pharma a décidé de procéder à une offre ferme de 12 milliards de dollars pour acquérir la société américaine Organon

OGN.N , rapporte le journal The Economic Times , citant des sources

** ICICI Securities estime que l'opération valoriserait OGN à ~2x son chiffre d'affaires prévu en 2026, alors qu'elle est confrontée à la concurrence sur trois segments d'activité: la santé féminine, les biosimilaires et les marques établies

** SUN devrait assumer une dette de 8 milliards de dollars (dans le cadre de l'opération)

** Elle note qu'à première vue, la cible semble semée d'embûches

* Les deux sociétés n'ont pas encore répondu à l'e-mail de Reuters demandant des commentaires

** Plus de 4,7 millions d'actions SUN ont été échangées, soit ~1,6 fois le volume moyen sur 30 jours

** SUN est notée "achat" en moyenne; PT médian à 1 978 roupies, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, SUN a baissé de 5%