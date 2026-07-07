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La société indienne Hexaware en hausse grâce à son partenariat avec SmartRent
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 06:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action du prestataire indien de services informatiques Hexaware HEXW.NS progresse de 2,6% à 549,5 roupies ** La société a annoncé lundi un partenariat stratégique avec SmartRent, un fournisseur américain de technologies destinées aux complexes d'appartements SMRT.N

** Ce partenariat vise à piloter la transformation native de l’IA dans des domaines clés pour SmartRent, tels que l’expérience client, la plateforme de facturation et d’encaissement, ainsi que le processus de conversion des prospects en commandes, précise la société

** HEXW bénéficie en moyenne d’une recommandation “acheter” de la part de 16 analystes; le cours cible médian s’établit à 550 roupies – données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 28,2% depuis le début de l’année

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