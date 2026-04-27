La société hongroise MOL indique que les négociations concernant l'acquisition de NIS « se poursuivent »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de MOL et le contexte du paragraphe 3)

Le groupe pétrolier hongrois MOL a déclaré lundi que les négociations concernant l'achat d'une participation russe dans le groupe pétrolier serbe NIS

NIIS.BEL se poursuivaient, conformément à un accord-cadre signé précédemment.

MOL a signé le 19 janvier un accord visant à racheter la participation combinée de 56 % détenue par Gazprom Neft et Gazprom dans NIS, qui fait l'objet de sanctions américaines. Le Bureau américain du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a donné aux entreprises jusqu'au 22 mai pour finaliser la vente.

"L'OFAC a prolongé la licence de transactions de MOL jusqu'au 22 mai, de sorte que les discussions sur la transaction se poursuivent conformément à l'accord-cadre signé précédemment", a déclaré MOL dans une réponse envoyée par e-mail aux questions de Reuters.

"Pour conclure la transaction, outre la signature du contrat, d'autres licences ainsi que l'approbation de l'OFAC et des autorités gouvernementales serbes seront également nécessaires", a-t-elle précisé.

MOL a déclaré qu'elle respectait toutes les réglementations et conditions, et que l'objectif de l'acquisition était de renforcer la sécurité d'approvisionnement à long terme pour la Serbie et la région.

L'OFAC a imposé des sanctions à NIS en octobre dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre en Ukraine, et a exigé la cession de Gazprom Neft et de Gazprom, ses actionnaires majoritaires russes.

Au début du mois, NIS a obtenu des États-Unis une dérogation aux sanctions de 60 jours, valable jusqu'au 16 juin.