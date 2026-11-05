La Société Générale veut fermer 148 sites dont 40 agences

information fournie par Boursorama avec AFP • 05/11/2026 à 17:37

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La Société Générale envisage de fermer 148 sites, dont 40 agences, sur un parc d'environ 1.770 à partir du deuxième trimestre 2027, a annoncé une source proche du dossier, confirmant une information du quotidien Les Echos.

Ces 148 fermetures de sites représentent en tout 8% du parc de la banque et comptent, parmi elles, la suppression de 40 agences, comptant chacune 7 à 8 collaborateurs.

Mais majoritairement, ces points de vente concernent des "petits sites", tels que "des petits guichets avec 2 à 3 collaborateurs" qui vont fermer à partir du deuxième trimestre 2027 "afin d'être regroupés sur leur agence principale", souvent située à quelques kilomètres, poursuit auprès de l'AFP une source proche du dossier.

En tout, la Société Générale passera de 1.769 à 1.621 points de vente.

Selon la même source proche du dossier, aucun licenciement n'est à prévoir mais 40 postes de directeurs d'agence seront supprimés. Les salariés concernés seront redéployés dans d'autres services de l'entreprise.

En tout, 376 collaborateurs seront transférés de leur site d'origine vers une autre agence de la banque.

L'objectif de cette "réorganisation du maillage" est de "faire grossir les agences existantes, pour avoir plus de conseils et plus d'expertise au même endroit", assure la banque.

Dans un communiqué transmis à l'AFP mercredi, la CGT-SG s'oppose à la "mobilité imposée" aux salariés lorsqu'elle dégrade "la vie personnelle". Elle demande également "une compensation intégrale des surcoûts et temps de trajet, des locaux adaptés avant tout transfert, des effectifs proportionnés à l’activité et un suivi des risques psychosociaux".

"En 2026, 101 points de vente ont déjà été fermés. On s'inquiète d'un réseau qui diminue d'année en année", déplore Ludivine Perreaut, représentante syndicale nationale de la CGT-SG.

Contactée, la Société Générale n'a pas souhaité faire de commentaire.