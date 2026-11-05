Exosens obtient la validation de ses objectifs climatiques par la SBTi

Le spécialiste des technologies de détection et d'imagerie a obtenu la validation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizons 2030 et 2050 par la Science Based Targets initiative (SBTi).

Les engagements sont clairs : Exosens compte réduire de 42% ses émissions absolues de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2024. Le groupe vise également une baisse de 25% des émissions liées aux déplacements professionnels et aux trajets domicile-travail, ainsi qu'une réduction de 51,6% de l'intensité des émissions de certaines activités de sa chaîne de valeur.

A horizon 2050, la société ambitionne d'atteindre zéro émission nette sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, avec une réduction de 90% des émissions absolues des scopes 1, 2 et 3 par rapport à 2024.

Pour atteindre ces objectifs, Exosens prévoit d'améliorer son efficacité énergétique, de réduire les émissions liées au transport et de mobiliser ses fournisseurs. Les émissions résiduelles seront neutralisées par l'absorption et le stockage permanent de carbone.

Le titre a conclu la séance sur un repli de 3,4% à Paris. Il affiche néanmoins une progression de l'ordre de 7,6% depuis le début de l'année