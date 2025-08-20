 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société fintech ALT5 Sigma reprend du poil de la bête après sa chute de mardi
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de la société fintech ALT5 Sigma

ALTS.O augmentent de 5,1% à 5,76 dollars avant le marché ** ALTS a chuté de 10,5% mardi après que The Information ait rapporté que la SEC américaine enquêtait sur la société ** "La société n'a pas connaissance d'une enquête en cours concernant ses activités par la SEC américaine", déclare ALTS dans un message sur X.com ** ALTS a annoncé le 11 août une transaction d'actions nominatives de 1,5 milliard de dollars et un placement privé simultané pour acheter des jetons $WLFI à World Liberty Financial, une entreprise de crypto-monnaie soutenue par la famille du président américain Donald Trump ** La société Point72 Asset Management du milliardaire Steve Cohen a révélé une participation dans ALTS dans un dépôt tard lundi ** La société de trading Jane Street et le fonds spéculatif Citadel Advisors ont également révélé des participations dans ALTS dans des déclarations séparées mardi ** A la dernière clôture, ALTS a progressé d'environ 18% depuis le début de l'année

