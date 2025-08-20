La société fintech ALT5 Sigma reprend du poil de la bête après sa chute de mardi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de la société fintech ALT5 Sigma

ALTS.O augmentent de 5,1% à 5,76 dollars avant le marché ** ALTS a chuté de 10,5% mardi après que The Information ait rapporté que la SEC américaine enquêtait sur la société ** "La société n'a pas connaissance d'une enquête en cours concernant ses activités par la SEC américaine", déclare ALTS dans un message sur X.com ** ALTS a annoncé le 11 août une transaction d'actions nominatives de 1,5 milliard de dollars et un placement privé simultané pour acheter des jetons $WLFI à World Liberty Financial, une entreprise de crypto-monnaie soutenue par la famille du président américain Donald Trump ** La société Point72 Asset Management du milliardaire Steve Cohen a révélé une participation dans ALTS dans un dépôt tard lundi ** La société de trading Jane Street et le fonds spéculatif Citadel Advisors ont également révélé des participations dans ALTS dans des déclarations séparées mardi ** A la dernière clôture, ALTS a progressé d'environ 18% depuis le début de l'année