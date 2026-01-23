La société EquipmentShare, spécialisée dans les technologies de la construction, est évaluée à plus de 7 milliards de dollars lors de ses premiers pas sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'EquipmentShare.com

EQPT.O ont augmenté de 16,3 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, évaluant la société à 7,16 milliards de dollars.