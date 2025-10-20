La société DeepGreenX, spécialisée dans les énergies vertes, annule son projet de cotation directe en raison de la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société DeepGreenX Group, spécialisée dans les énergies et technologies vertes, a retiré lundi sa déclaration d'enregistrement en vue d'une cotation directe aux États-Unis, alors que la fermeture du gouvernement fédéral a atteint le seuil des 20 jours.

Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), DeepGreenX a indiqué que la société avait décidé de ne pas poursuivre l'offre en raison des retards de traitement et de son incapacité à communiquer avec le personnel de l'agence pendant la fermeture du gouvernement fédéral.

La SEC ne gère actuellement que les fonctions essentielles avec un personnel réduit et ne traite pas les déclarations d'enregistrement.

Toutefois, l'autorité de régulation de Wall Street avait, au début du mois, assoupli la procédure d'introduction en bourse, ce qui a encouragé les entreprises à aller de l'avant avec leurs projets d'introduction en bourse

Une demi-douzaine d'entreprises se sont tournées vers la règle des 20 jours, rarement utilisée, pour procéder à leur introduction en bourse dans le contexte de la fermeture du gouvernement.

Le développeur de médicaments MapLight Therapeutics est prêt à fixer le prix de son offre dans le courant du mois après avoir utilisé la règle des 20 jours , selon une présentation marketing.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré lundi que la fermeture du gouvernement prendrait probablement fin cette semaine .

DeepGreenX, fondée en 2020 et basée à Séoul, fournit des services de chaîne d'approvisionnement logistique verte et développe une plateforme de monnaie numérique.

Certains actionnaires existants de DeepGreenX avaient prévu de vendre jusqu'à 93,75 millions d'actions dans le cadre de la cotation directe.

La cotation directe permet aux entreprises d'éviter la vente de nouvelles actions ainsi que les coûts d'une introduction en bourse traditionnelle.