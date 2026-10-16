La société de transfert d'argent Wise revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires alors que les volumes de transactions transfrontalières bondissent

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(Ajout des commentaires de l'analyste au point 5 et des actions au point 6)

La société de transfert d’argent Wise

WISEa.L WSE.O a déclaré jeudi qu’elle s’attendait à ce que la croissance de son chiffre d’affaires annuel se situe dans la partie haute de sa fourchette cible, après qu’une forte croissance de sa clientèle et une hausse des volumes de transactions transfrontalières ont stimulé son chiffre d’affaires au deuxième trimestre.

* Wise a indiqué qu’elle prévoyait pour l’exercice 2027 une croissance de son chiffre d’affaires net proche de la fourchette haute de son objectif (entre 15% et 20%) et a maintenu ses prévisions concernant sa marge avant impôts

* Les volumes de paiements transfrontaliers ont augmenté de 22% pour atteindre 71,7 milliards de dollars, tandis que le nombre de clients actifs a progressé de 20% pour s’établir à 12,5 millions

* Cette mise à jour reflète la demande croissante de paiements internationaux à faible coût, les consommateurs et les entreprises transférant davantage de fonds à l’étranger et conservant davantage de fonds sur des plateformes numériques

* Le taux de commission sur les paiements transfrontaliers, qui mesure les revenus générés par chaque dollar transféré, a baissé à 0,49%, contre 0,52% un an plus tôt, la société ayant réduit ses tarifs pour attirer de nouveaux clients

* Un analyste de JPMorgan a indiqué que cette révision à la hausse avait été partiellement contrebalancée par des coûts ponctuels s'élevant à 30 millions de dollars, ce qui limite la marge de manœuvre pour revoir à la hausse les estimations de bénéfices

* L'action Wise, cotée à Londres, a reculé de 1,9% à 11h40 GMT

* L’entreprise a étendu son réseau, mais ses ambitions de croissance aux États-Unis ont subi un revers en juillet après que les autorités de régulation ont rejeté sa demande de créer une banque fiduciaire nationale. Elle a l’intention de présenter une nouvelle demande de licence

* Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a progressé de 21% pour atteindre 739,1 millions de dollars