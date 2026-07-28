La société de technologie alimentaire GrubMarket dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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GrubMarket, un groupe spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la livraison, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il annoncé mardi.

Le marché des introductions en bourse a fortement rebondi après une brève accalmie en mars, la demande refoulée de nouvelles cotations et l'amélioration des conditions de marché ayant encouragé davantage d'émetteurs à aller de l'avant avec leurs introductions.

Les dirigeants de Wall Street ont également souligné un élargissement du pipeline des introductions en bourse, alors que de plus en plus d’entreprises liées à la consommation affluent vers le marché des nouvelles cotations.

Cette initiative intervient quelques mois après que l’entreprise californienne a levé 50 millions de dollars (XX millions d'euros) en février, avec une valorisation pré-financement de 4,5 milliards de dollars (XX milliards d'euros), lors d’un tour de table.

Fondée en 2014, GrubMarket met en relation, via sa plateforme, des grossistes et des distributeurs avec des épiciers, des restaurants et d’autres acheteurs de produits alimentaires. L’entreprise est présente aux États-Unis et dans plus de 70 pays à travers le monde.

L’entreprise envisage une introduction en bourse depuis un certain temps déjà. Son directeur général, Mike Xu, avait déclaré fin 2021 que GrubMarket comptait faire son entrée en bourse dans le courant de l’année suivante.

Au fil des ans, GrubMarket s’est développée grâce à des acquisitions, notamment celle de Coast Citrus, la plus importante de son histoire, et celle de Delta Fresh Produce.

L’année dernière, GrubMarket a conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant ce que le principal organisme de régulation de Wall Street a qualifié de surévaluation de plus de 500 millions de dollars (XX millions d'euros) de son chiffre d’affaires auprès des investisseurs.

Les documents confidentiels permettent aux entreprises de garder leurs finances secrètes jusqu’à l'approche de la cotation et de préparer leur introduction à l’abri du regard du marché public.

Le nombre d’actions à émettre et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés, a indiqué GrubMarket.