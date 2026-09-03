La société de taxis GSM, liée à VinFast, envisage une expansion aux États-Unis et dans l'Union européenne avant son introduction en bourse à Hong Kong

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* GSM prévoit de déployer sa flotte aux États-Unis, en Suède et aux Pays-Bas cette année

* La société confirme son projet d'introduction en bourse à Hong Kong en 2028

* GSM s'appuiera sur des véhicules en propre et des chauffeurs salariés pour son lancement sur de nouveaux marchés

par Francesco Guarascio et Phuong Nguyen

L'opérateur vietnamien de taxis électriques Green and Smart Mobility (GSM), partenaire de VinFast VFS.O , le plus grand constructeur automobile du pays, prévoit de s'étendre aux États-Unis et en Europe avant son introduction en bourse prévue à Hong Kong en 2028, a annoncé la société.

Cette initiative souligne les ambitions internationales grandissantes de l’entreprise, qui a rapidement gagné des parts de marché au Vietnam après son lancement en 2023. Elle intervient également alors que VinFast cherche à accroître les ventes internationales de ses véhicules électriques – les seuls utilisés par GSM –, après des tentatives infructueuses d’expansion en Europe et aux États-Unis.

GSM, détenue par le directeur général de VinFast, Pham Nhat Vuong, et sa famille, prévoit de déployer des flottes aux États-Unis, en Suède et aux Pays-Bas d’ici la fin de cette année, puis de s’étendre à d’autres marchés européens en 2027, a déclaré un porte-parole lors d’une récente interview, dévoilant pour la première fois l’ampleur et le calendrier des projets de croissance de l’entreprise.

“Ces initiatives d’expansion sont menées en amont de l’introduction en bourse prévue de GSM à Hong Kong en 2028”, a déclaré le porte-parole, confirmant ainsi le lieu de cotation, qui avait été révélé pour la première fois par Reuters en mars.

La société avait précédemment indiqué que les préparatifs de l’introduction en bourse commenceraient cette année par des offres initiales destinées à de grands investisseurs potentiels. Elle n’a pas souhaité donner plus de détails sur d’éventuelles discussions avec des investisseurs.

Elle a également refusé de dévoiler sa valorisation cible ou son objectif de levée de fonds. GSM avait précédemment indiqué que ses conseillers suggéraient une valorisation d’environ 20 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

GSM est présente sur plusieurs marchés asiatiques, où elle est en concurrence avec la société de VTC singapourienne Grab

GRAB.O et l’indonésienne GoTo Gojek Tokopedia GOTO.JK ; elle a récemment déployé une flotte de véhicules au Danemark.

VinFast a ouvert des usines d’assemblage automobile en Inde et en Indonésie. Et en début de semaine, Reuters a rapporté que l’entreprise avait suspendu ses projets visant à assembler certains de ses véhicules électriques en Inde.

Elle a fait l'objet d'une plainte aux États-Unis en raison de retards dans la construction d'une usine ayant bénéficié de subventions publiques.

VinFast a vendu près de 200 000 voitures l’année dernière, dont 11 % à l’étranger. L’entreprise ne publie pas de ventilation de ses ventes par marché.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE COÛTEUX

L’un des principaux moteurs de la croissance rapide de GSM a été un modèle à forte intensité capitalistique qui repose sur des chauffeurs salariés conduisant des véhicules appartenant à l’entreprise, laquelle les achète à VinFast à des prix réduits.

Cela contraste avec les modèles à faible intensité d’actifs utilisés par les concurrents du secteur des VTC, notamment Grab ou Uber UBER.N , qui s’appuient en grande partie sur des conducteurs indépendants utilisant leurs propres véhicules.

Cette stratégie a permis aux taxis de couleur turquoise de GSM de devenir monnaie courante dans les villes vietnamiennes, tout en contribuant à soutenir la croissance du chiffre d’affaires de VinFast, une entreprise déficitaire. GSM a déclaré avoir l’intention d’acheter un million de voitures VinFast entre 2026 et 2030.

Mehdi Jaouadi, analyste du secteur automobile et associé au sein du cabinet de conseil YCP, basé à Singapour, a qualifié la stratégie de croissance de GSM de “très risquée”, ajoutant qu’il restait à déterminer “si les marchés étrangers pourront atteindre un taux d’utilisation de la flotte suffisant pour offrir une échelle d’activité permettant de contrebalancer ce risque”.

“Au rythme actuel et compte tenu de l’ambition de l’expansion de GSM, le fait de continuer à financer des flottes détenues par l’entreprise sur plusieurs marchés pourrait accroître la dépendance vis-à-vis des capitaux externes, à moins que la génération de trésorerie d’exploitation ne s’améliore ou que GSM ne parvienne à répercuter davantage les dépenses d’investissement liées à la flotte sur les conducteurs et les partenaires”, a-t-il déclaré.

VinFast a vendu 72 % de ses véhicules à des parties liées, principalement GSM, en 2023, selon les documents déposés par la société cotée au Nasdaq.

La part de GSM dans les ventes de voitures de VinFast est depuis tombée à environ un quart et devrait rester supérieure à 20 % dans les années à venir, a déclaré le porte-parole, représentant à la fois GSM et VinFast.

L’opérateur de taxis, qui n’est pas rentable, s’oriente vers un modèle hybride au Vietnam, combinant des chauffeurs salariés et des chauffeurs indépendants, dans le but de réduire ses coûts et d’étendre sa flotte. Environ 40 % des véhicules actuellement en service sur la plateforme GSM au Vietnam appartiennent à l’entreprise, a-t-il précisé.

Aux États-Unis et dans l’Union européenne, GSM prévoit dans un premier temps de ne recourir qu’à des véhicules appartenant à l’entreprise et à des chauffeurs salariés, avant de passer à un modèle de plateforme intégrant des chauffeurs indépendants, a précisé le porte-parole.

L'entreprise a refusé de divulguer son niveau d'endettement ou d'identifier ses principaux créanciers.

La société mère de VinFast, Vingroup, contrôlée par M. Vuong, affichait un passif total, comprenant la dette et d’autres obligations financières, de 42,8 milliards de dollars en juin de cette année, selon ses derniers états financiers.

M. Vuong contrôle également plusieurs sociétés privées qui ne divulguent pas le montant de leur passif.