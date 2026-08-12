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La société de taxis aériens Joby rachète une entreprise spécialisée dans les technologies de défense pour 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 01:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général de Joby Aviation aux paragraphes trois et quatre)

Joby Aviation JOBY.N a annoncé mardi son intention d’acquérir la société de technologie de défense Resonant Sciences pour environ 500 millions de dollars, dans le but de développer ses activités sur un marché de la défense en pleine croissance.

Les entreprises spécialisées dans les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (, eVTOL) se tournent de plus en plus vers le marché militaire , car le développement commercial a pris plus de temps que prévu et les dépenses de défense ont augmenté, sous l’effet des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Joby a déclaré qu’elle continuerait à développer son eVTOL destiné au transport aérien de passagers et qu’elle transférerait ses programmes de défense, notamment les projets d’aéronefs VTOL hybrides et autonomes, à Resonant Sciences.

* Basée à Dayton, dans l’Ohio, Resonant conçoit, fabrique et fournit des systèmes avancés de radiofréquences et de mission destinés à des clients américains du secteur de la sécurité nationale.

* Ses systèmes « aident les aéronefs à voir, à communiquer et à opérer dans des environnements complexes », a déclaré à Reuters JoeBen Bevirt, directeur général de Joby.

* « Cela permet donc à notre équipe commerciale de se concentrer pleinement sur la réalisation de notre mission de taxi aérien », tout en ouvrant potentiellement de nouveaux marchés pour Joby grâce à l’association de ses produits avec les technologies de Resonant, a ajouté M. Bevirt.

* L'action de Joby, dont le siège se trouve à Santa Cruz, en Californie, a chuté de 6,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Joby prévoit de financer l’opération à hauteur d’environ 450 millions de dollars en espèces et de 50 millions de dollars en actions ordinaires.

* Cette opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, permettra à la société issue de la fusion de disposer d’environ 1 million de pieds carrés d’espaces de fabrication, d’intégration et d’essais dans la région de Dayton.

* Une fois l’opération finalisée, Resonant deviendra la branche dédiée à la défense de Joby et intégrera ses technologies d’aéronefs hybrides et d’autonomie, tandis que l’activité d’aéronefs commerciaux de Joby restera axée sur ses projets de taxis aériens électriques.

Fusions / Acquisitions

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