La société de stockage spécialisée dans l'IA Backblaze se stabilise après une levée de fonds de 175 millions de dollars via une émission d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de la plateforme de stockage IA Backblaze ( BLZE.O ) évoluaient autour de leur niveau de référence en pré-ouverture jeudi, après une levée de fonds supérieure aux objectifs ** La société BLZE, basée à San Francisco, a annoncé mercredi en fin de journée le prix d'une émission privée de 175 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance le 15 août 2031

** Le prix de conversion de 21,94 dollars représente une prime de 30 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 16,88 dollars mercredi ** L'action BLZE a clôturé en baisse de 12 % mercredi après que la société eut dévoilé mardi soir une émission de 150 millions de dollars destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise et ses dépenses d'investissement, avec BofA comme chef de file

** La société a l’intention d’utiliser environ 15,2 millions de dollars du produit net pour payer le coût des options d’achat plafonnées; le prix plafond de 33,76 dollars représente le double du dernier cours de clôture de l’action ** En juin, BLZE avait signé un contrat de 335 millions de dollars sur cinq ans portant sur le stockage IA avec la société de néocloud CoreWeave CRWV.O

** Jusqu'à mercredi, le cours de l’action BLZE a presque quadruplé au cours des six derniers mois

** Six analystes sur sept attribuent à l’action la recommandation « achat fort » ou « achat », tandis qu’un seul recommande de « conserver »; l’objectif de cours médian s’établit à 23 dollars, selon les données de LSEG