La société de sécurité résidentielle ADT va être privatisée par Thrive Holdings pour 7,6 milliards de dollars

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(Ajoute des précisions sur Thrive Holdings et les motivations de l'opération, fournies par une source proche du dossier, aux paragraphes 4 et 7)

La sociétéde sécurité résidentielle ADT ADT.N a accepté d'être privatisée pour 7,6 milliards de dollars par Thrive Holdings, un véhicule de capital permanent créé par Thrive Capital, la société de Josh Kushner, dans le but d'acquérir des entreprises dans des secteurs stratégiques et d'améliorer leurs perspectives grâce à la technologie, notamment l'intelligence artificielle.

Dans le cadre de cette opération entièrement en numéraire annoncée jeudi, les actionnaires d’ADT recevront 10 dollars par action détenue à la finalisation de la transaction, prévue au premier trimestre 2027. La valeur d’entreprise de l’opération s’élève à environ 15,3 milliards de dollars, dette comprise.

Le prix de l’offre implique une prime d’environ 35% par rapport au dernier cours de clôture de l’action. L’action ADT a bondi d’environ 34% en début de séance.

Thrive Holdings a été créée l’année dernière par Josh Kushner, fondateur en 2009 de la société de capital-risque Thrive Capital. Le frère de Josh Kushner, Jared, est le gendre du président américain Donald Trump. Thrive Holdings adopte une approche d’investissement à long terme; parmi ses autres participations figurent la société de comptabilité Current et la société de services informatiques Shield.

Les prestataires de sécurité domestique investissent de plus en plus dans les appareils connectés, l’intelligence artificielle et les services de domotique afin de stimuler leur croissance au-delà de la simple surveillance d’alarmes traditionnelle, alors que la concurrence s’intensifie de la part des entreprises technologiques et des prestataires de sécurité « à monter soi-même ».

ADT propose des services de surveillance de sécurité, de domotique et des prestations connexes à une clientèle de particuliers et de petites entreprises aux États-Unis.

Selon une source proche de l’opération, Thrive considère ADT, qui existe depuis plus de 150 ans, comme une activité difficile à reproduire, mais susceptible d’être dynamisée grâce à de nouveaux produits et outils. Il existe par exemple des possibilités de réduire les fausses alarmes et de détecter plus rapidement les problèmes matériels, a précisé cette source.

Cette opération ramènera ADT dans le secteur privé. La société avait été privatisée par Apollo Global Management en 2016 et fusionnée avec Protection 1 dans le cadre d’une opération de 15 milliards de dollars, avant d’être à nouveau cotée en bourse début 2018. Apollo Global a cédé sa participation restante dans ADT en mai 2026.

ADT continuera à fonctionner de manière indépendante jusqu’à la finalisation de la transaction, après quoi ses actions seront retirées de la cote de la Bourse de New York, a-t-elle indiqué.

La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 3 novembre.