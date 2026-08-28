La société de paiement différé Affirm prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre ; son cours bondit

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Affirm Holdings AFRM.O prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street après avoir annoncé jeudi une forte hausse de son volume brut de marchandises trimestriel, ce qui a fait grimper son action de 8 % lors des négociations après clôture.

Le prestataire de services “achetez maintenant, payez plus tard” a bénéficié d’une consommation résiliente malgré un contexte économique difficile.

Voici quelques détails:

* La société de fintech basée à San Francisco, en Californie, prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 1,19 et 1,22 milliard de dollars, dépassant ainsi les 1,14 milliard de dollars attendus en moyenne par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

* La société a également nommé Michael Linford, actuel directeur des opérations, au poste de président.

* Le volume brut de marchandises d’Affirm, soit le montant total en dollars de toutes les transactions effectuées sur sa plateforme, a augmenté de 36 % au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 14,1 milliards de dollars.

* Le nombre total de transactions a augmenté de 41 % pour atteindre 53 millions au cours du trimestre, tandis que le nombre de consommateurs actifs a bondi de 21 % pour s’établir à 27,8 millions.

* Le chiffre d'affaires global a progressé de 33 % pour atteindre 1,17 milliard de dollars, bénéficiant de revenus d'intérêts plus élevés; la marge d'exploitation s'est améliorée pour s'établir à 12,6 % au cours du trimestre, contre 6,6 % il y a un an.

* L'action Affirm affiche une hausse de plus de 4 % depuis le début de l'année, à la clôture de jeudi.