La société de paiement Adyen résiste au ralentissement de la consommation alors que son chiffre d'affaires se maintient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des déclarations du directeur financier concernant le marché américain, les fusions-acquisitions, l'évolution du cours de l'action et les commentaires d'un analyste aux paragraphes 7 à 10) par Gianluca Lo Nostro

Adyen ADYEN.AS , la société néerlandaise qui traite les paiements pour Uber et eBay, a répondu mercredi aux attentes en matière de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, ayant continué à traiter un volume plus élevé de transactions malgré un ralentissement des dépenses de consommation.

Le chiffre d'affaires net du trimestre clos en mars a progressé de 20 % à taux de change constant, atteignant 620,8 millions d'euros (728,3 millions de dollars). Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 621,3 millions d'euros, avec une croissance de 20 %, selon les données consensuelles fournies par la société.

Le volume traité, c'est-à-dire la valeur totale des paiements traités, a atteint 382 milliards d'euros, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année dernière, dépassant les prévisions de 374 milliards d'euros.

Les prestataires de services de paiement comme Adyen sont considérés comme un baromètre de la santé des dépenses de consommation, car leurs volumes reflètent les tendances des achats en ligne et en magasin.

Les récentes données économiques américaines pour le premier trimestre ont montré que, bien que l'économie ait progressé, les dépenses de consommation ont perdu de leur élan , l'inflation et l'incertitude géopolitique pesant sur le budget des ménages.

Pourtant, alors que ses concurrents européens sont aux prises avec des résultats décevants et un effondrement des ventes, Adyen n'a cessé de gagner des parts de marché sur d'autres continents, en particulier en Amérique du Nord où elle est en concurrence avec PayPal PYPL.O et Stripe.

"Nous nous concentrons beaucoup sur ce marché", a déclaré Ethan Tandowsky, directeur financier, lors d'un entretien avec Reuters. Mais malgré son importante base d'investisseurs internationaux, une double cotation aux États-Unis n'est pas la priorité de la société pour le moment, a-t-il ajouté.

Adyen rachetera l'éditeur de logiciels Talon.one plus tard cette année pour 750 millions d'euros, sa toute première acquisition en 20 ans d'existence. Toutefois, cela ne changera pas la stratégie prudente de l'entreprise en matière d'acquisitions, notamment dans le domaine des infrastructures de paiement, selon M. Tandowsky.

L'action Adyen a reculé de 2,5 % en début de séance à Amsterdam, les analystes de J.P. Morgan ayant signalé un taux de commission plus faible – le pourcentage des revenus des transactions conservé par Adyen – au cours du trimestre.

(1 $ = 0,8524 euros)