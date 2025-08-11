La société de logiciels MeridianLink va être privatisée dans le cadre d'un accord de 2 milliards de dollars avec Centerbridge

(Ajout d'éléments de contexte et de détails sur MeridianLink aux paragraphes 2-3, 6-10)

Le fournisseur américain de logiciels financiers MeridianLink MLNK.N a annoncé lundi qu'il serait racheté par la société d'investissement Centerbridge Partners dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, ce qui le rendrait privé environ quatre ans après ses débuts à New York.

L'optimisme suscité par d'éventuelles baisses de taux et l'atténuation de l'incertitude liée aux progrès réalisés en matière d'accords commerciaux ont jeté les bases d'une reprise des rachats d'entreprises par des fonds d'investissement privés. L'appétit de transactions pour les entreprises de logiciels est également resté fort cette année.

La semaine dernière, Blackstone BX.N a conclu un accord de 6,5 milliards de dollars pour le fournisseur de données et d'analyses énergétiques Enverus.

Les actionnaires de MeridianLink recevront 20 dollars en espèces pour chaque action détenue, ce qui représente une prime de 26 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions de la société basée à Irvine, en Californie, ont bondi de 24,6 % pour atteindre 19,79 dollars lors des transactions de pré-marché. Elles ont perdu 23 % cette année, à la dernière clôture.

Fondée en 1998, MeridianLink permet aux institutions financières d'effectuer des prêts numériques et d'ouvrir des comptes. Elle fournit également des solutions de vérification des données pour les agences d'évaluation du crédit.

La société dessert près de 2 000 institutions financières communautaires et agences d'évaluation du crédit, dont BankFirst et Financial Center First Credit Union.

"Alors que le rythme des changements dans les secteurs de la finance et de la technologie continue de s'accélérer, MeridianLink est particulièrement bien placée pour aider les institutions financières à améliorer leurs capacités en matière de prêts numériques et de rapports de crédit afin d'étendre et d'approfondir les relations avec les clients et de stimuler leur croissance", ont déclaré Jared Hendricks et Ben Jaffe, de Centerbridge.

Le chiffre d'affaires de MeridianLink a augmenté de 8 % pour atteindre 84,6 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, tandis que la perte nette s'est réduite à 3 millions de dollars.

En mai, la société avait annoncé que son président, Larry Katz, en prendrait la direction en octobre.

Les détenteurs d'environ 55 % des actions de MeridianLink ont accepté de voter en faveur de la transaction, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2025.

Centerview Partners et J.P. Morgan sont les conseillers de MeridianLink pour cette opération, tandis que Goldman Sachs conseille Centerbridge.