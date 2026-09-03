La société de location d'avions Azorra constate une amélioration des problèmes liés aux moteurs et une forte demande pour les avions régionaux

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par Gabriel Araujo

Le loueur d'avions Azorra perçoit des signes indiquant que les problèmes de moteurs de Pratt & Whitney s'atténuent et s'attend à ce que la forte demande pour des jets plus petits et économes en carburant se maintienne malgré les perturbations du secteur et la hausse des coûts du carburant, a déclaré à Reuters son président, Ron Baur.

Pratt, une filiale de RTX RTX.N , a passé ces dernières années à faire face à des retards de maintenance et à des problèmes de contamination métallique qui ont contribué à une crise du secteur liée à une pénurie de moteurs et ont immobilisé des centaines d'avions.

Ses turboréacteurs à engrenages équipent la famille E2 d’Embraer EMBJ3.SA ainsi que les A220 et A320neo d’Airbus

AIR.PA .

Pratt a déclaré en juillet que les perturbations liées à la maintenance s'étaient atténuées et avaient pratiquement disparu pour les petits modèles A220 et E2; toutefois, selon des sources du secteur, le groupe reste en désaccord avec Airbus au sujet des perturbations concernant les moteurs des gros porteurs A320neo.

« Nous pensons que Pratt s’est indéniablement amélioré », a déclaré Ron Baur mercredi en marge d’un événement marquant la livraison par Embraer de son 2 000e E-Jet. « Nous voyons clairement la lumière au bout du tunnel en ce qui concerne les moteurs. »

Ron Baur a estimé que ces problèmes étaient comparables aux « difficultés de jeunesse » souvent observées avec les nouvelles technologies aéronautiques, ajoutant que les constructeurs d’avions et de moteurs parviennent généralement à surmonter ces défis au fil du temps.

UNE CRISE GÉRABLE

Les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à la hausse des prix du carburant depuis que les frappes américano-israéliennes contre l’Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d’Ormuz. Ron Baur a toutefois déclaré que la crise était « gérable » et qu’elle n’avait pas affaibli de manière significative la demande d’avions.

« L’incertitude ralentit toujours les décisions relatives à la flotte, ce que nous constatons un peu. Mais dans l’ensemble, la demande d’avions reste vraiment très forte », a-t-il déclaré, soulignant que les transporteurs avaient pu répercuter une partie de la hausse des coûts du carburant sur les passagers.

Il a ajouté que la pénurie mondiale d’avions continuait de soutenir la demande de location, en particulier pour les jets de petite taille tels que l’E2 d’Embraer et l’A220 d’Airbus, qui peuvent accueillir jusqu’à environ 150 passagers et consomment moins de carburant que les modèles plus anciens et plus volumineux.

La série E2 s’est vendue trois fois l’A220 l’année dernière, bien qu’Airbus ait récemment remporté une commande majeure auprès d’Air Asia. Azorra a des engagements pour les deux familles de petits monocouloirs.

« Je pense que ce sont deux très bons avions. Je pense qu’Embraer a sans aucun doute connu une très bonne année l’année dernière. Nous nous attendons à ce que cela se poursuive », a déclaré Ron Baur.

Le dirigeant a également réitéré son intérêt pour une éventuelle version allongée de l’A220, souvent appelée A220-500, qu’Airbus a étudiée mais n’a pas encore lancée . « Je pense qu’une version allongée – le 500 – serait très compétitive », a-t-il ajouté.