La société de gestion de bases de données ClickHouse évaluée à 15 milliards de dollars dans le contexte du boom de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion de bases de données ClickHouse a été évaluée à 15 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, a déclaré vendredi le directeur général Aaron Katz, alors que les investisseurs misent à nouveau sur les entreprises qui profitent du boom de l'IA.

La société a levé 400 millions de dollars lors d'un tour de table de série D mené par Dragoneer Investment Group, avec la participation de Bessemer Venture Partners, GIC, Index Ventures et Khosla Ventures, entre autres.

L'appétit des investisseurs pour l'infrastructure de données reste fort alors que les entreprises s'empressent de déployer des outils d'IA, ce qui stimule la demande de fournisseurs de logiciels d'analyse en temps réel tels que ClickHouse, qui aident à gérer les volumes de données croissants et les besoins en matière de performance.

Le mois dernier, Databricks, qui fournit une plateforme logicielle aidant les entreprises à gérer de grandes quantités de données et à construire leurs propres modèles d'IA, a levé plus de 4 milliards de dollars à une valorisation de 134 milliards de dollars.

ClickHouse a également annoncé l'acquisition de Langfuse, une plateforme open-source qui aide à créer, tester et surveiller de grandes applications de modèles de langage. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale.

Les LLM sont des systèmes d'intelligence artificielle formés sur des quantités massives de données pour comprendre et générer un langage semblable à celui des humains.

Fondée en 2009, ClickHouse, qui compte parmi ses clients Meta, Cursor, Sony et Tesla, développe des logiciels de base de données open-source pour l'analyse en temps réel.

Son service en nuage aide les entreprises à analyser rapidement de grandes quantités de données pour les produits, les systèmes de surveillance et les applications pilotées par l'IA.