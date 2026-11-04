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La société de fintech SS&C recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 15:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du fournisseur de technologies financières SS&C Technologies Holdings SSNC.O a reculé de 2,3 % à 79,06 dollars en pré-ouverture mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds pour refinancer sa dette

** SSNC, dont le siège se trouve à Windsor, dans le Connecticut, annonce une émission privée d’obligations convertibles d’un montant de 1 milliard de dollars (, à taux fixe) et arrivant à échéance en 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission, ainsi que des emprunts contractés dans le cadre de prêts à terme et d’une ligne de crédit, pour rembourser la totalité des 2 milliards de dollars de billets de premier rang à 5,5 % en circulation, arrivant à échéance en 2027

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour financer des opérations de « capped call », utilisées pour atténuer la dilution potentielle, et racheter jusqu’à 100 millions de dollars de ses actions auprès des acquéreurs initiaux des obligations convertibles afin de faciliter la couverture

** SSNC affiche une capitalisation boursière d’environ 19 milliards de dollars, sur la base d’environ 234,65 millions d’actions en circulation

** À la clôture de mardi, le titre avait perdu 7,5 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 9 % de l’indice «

.IXIC » du Nasdaq

** 8 analystes sur 10 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 2 recommandent de « conserver »; le cours cible médian s'établit à 101 dollars, en hausse par rapport aux 93,90 dollars d'il y a un mois, selon LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 15:22:00.

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