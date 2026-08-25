La société de défense Ursa Major va entrer en bourse grâce à une opération SPAC de 2,3 milliards de dollars

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La société aérospatiale et de défense Ursa Major va entrer en bourse aux États-Unis dans le cadre d’une opération de 2,3 milliards de dollars avec la société de chèque en blanc Bleichroeder Acquisition Corp. III, ont annoncé mardi les deux entreprises, ce qui lui permettra de développer ses capacités dans les technologies d’armement très demandées, notamment les moteurs hypersoniques.

Les start-ups et les fournisseurs du secteur de la défense suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, la demande s’intensifiant pour des armes moins coûteuses et pouvant être produites rapidement, telles que les drones, les systèmes autonomes, ainsi que les fusées et les missiles utilisés pour les contrer. L’armée américaine intensifie également ses investissements dans la technologie hypersonique, alors qu’elle est engagée dans une course aux armements avec Pékin pour développer les armes hypersoniques les plus meurtrières. Les missiles de croisière hypersoniques, capables de voyager à plus de cinq fois la vitesse du son et de déjouer les défenses traditionnelles, ont également été utilisés par la Russie lors de ses opérations militaires en Ukraine. Au début du mois, le géant de la défense Lockheed Martin LMT.N a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars visant à améliorer la portée et la capacité de charge utile des missiles hypersoniques, tandis que Leidos Holdings LDOS.N a remporté en mai un contrat de 2,7 milliards de dollars pour faire passer ses armes hypersoniques du stade du développement de prototypes à celui de la production.

Les recettes issues de cet accord aideront Ursa Major à étendre ses capacités de production aux moteurs-fusées à propergol solide, au système de missile HAVOC et aux moteurs hypersoniques à propergol liquide, ont indiqué les entreprises.

En mai 2025, la société basée à Berthoud, dans le Colorado, avait fourni le moteur-fusée à propergol liquide qui a propulsé un véhicule hypersonique réutilisable, le "Talon-A", lors d’un essai couronné de succès.

Elle a également mené plus de 5.500 essais au sol et 140.000 secondes d'essais depuis sa création en 2015, tandis que ses moteurs ont propulsé plus d'une douzaine de missions hypersoniques couronnées de succès, ont précisé les deux entreprises.

L’opération implique une valorisation pré-financement d’Ursa Major d’environ 1,6 milliard de dollars et une valorisation post-transaction d’environ 2,3 milliards de dollars. Elle comprend également un investissement privé en capital public (PIPE) d’au moins 350 millions de dollars, mené par Inflection Point.

Cantor intervient en tant que banque conseil principal de Bleichroeder, tandis que Moelis est le conseiller exclusif d’Ursa Major sur les marchés de capitaux.