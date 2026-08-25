La société de défense Ursa Major va entrer en Bourse grâce à une opération SPAC de 2,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société Ursa Major, spécialisée dans les technologies hypersoniques et les munitions critiques, va entrer en Bourse aux États-Unis dans le cadre d'une opération de 2,3 milliards de dollars avec la société à chèque en blanc Bleichroeder Acquisition Corp. III, ont annoncé mardi les deux entreprises.
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