La société de cloud IA Nebius en hausse après une émission de dette convertible portée à 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de Nebius Group NBIS.O , fournisseur de services d'IA dans le cloud, ont progressé de 1,4 % à 227,03 dollars avant l'ouverture de la bourse jeudi, après avoir levé davantage de capitaux que prévu ** La société basée à Amsterdam a annoncé mercredi en fin de journée avoir fixé le prix d'émissions privées portant sur 3 milliards de dollars d'obligations convertibles à 0,5 % à échéance en 2030, ainsi que sur 2 milliards de dollars d'obligations convertibles à 4,5 % à échéance en 2034

** Le prix de conversion des obligations convertibles à échéance 2030, fixé à 313,46 dollars, et celui des obligations convertibles à échéance 2034, fixé à 324,65 dollars, représentent respectivement des primes de 40 % et 45 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Mercredi, l’action NBIS a clôturé en baisse de près de 10 % à 223,90 dollars après que la société a lancé une levée de fonds de 4,5 milliards de dollars destinée à étendre la capacité de ses centres de données, à investir dans sa plateforme cloud d’IA « full-stack » et à acquérir des GPU ainsi que d’autres composants clés nécessaires à sa croissance

** Parallèlement à cette offre, la société procédera séparément à l'échange de 800 millions de dollars d'obligations convertibles existantes à échéance 2029 et 2031 contre environ 15,8 millions d'actions avec certains détenteurs

** À la clôture de mercredi, l’action NBIS avait bondi d’environ 167 % depuis le début de l’année, pour une capitalisation boursière d’environ 61 milliards de dollars ** En mars, la société avait annoncé le prix d’une émission revalorisée de 4 milliards de dollars d’obligations convertibles , dans la foulée d’un accord conclu avec Meta Platforms META.O