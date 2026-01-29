La société de cinéma AMC s'attend à une nouvelle perte et conclut un accord avec ses créanciers

AMC Entertainment AMC.N a prévu jeudi une perte pour le quatrième trimestre plus importante que les estimations de Wall Street, car le retour dans les salles de cinéma restait lent, ce qui nuisait à la reprise après les bas niveaux de l'ère pandémique.

Le plus grand exploitant américain de chaînes de cinémas a également déclaré avoir conclu un accord avec certains créanciers, y compris ceux de son unité européenne Odeon, qui ouvrirait la voie à un refinancement de la dette visant à réduire les paiements d'intérêts et à prolonger les échéances.

Toujours aux prises avec une dette liée à la pandémie et des résultats inégaux au box-office, les exploitants de chaînes de cinémas ont misé sur les films à grand succès et les franchises pour attirer un public de plus en plus sélectif.

AMC a déclaré s'attendre à une perte nette de 127,4 millions de dollars pour le trimestre, supérieure à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 80,9 millions de dollars. Il s'agirait de son neuvième trimestre consécutif de pertes.

L'industrie du cinéma n'a pas connu "la croissance que nous avions prévue", a déclaré le directeur général d'AMC, Adam Aron, dans un communiqué, ajoutant que "la billetterie s'est légèrement améliorée d'une année sur l'autre, augmentant d'environ 1,5 %".

La société prévoyait un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, inférieure de peu à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,3 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les trois derniers mois de 2025 ont été marqués par la sortie de certains des films les plus lucratifs de l'année, comme "Avatar: Fire and Ash", "Zootopia 2 " et "Wicked: For Good".

Le directeur général Aron a déclaré que 2026 avait une liste "très attendue". Les films de super-héros de la franchise "Spider-Man: Brand New Day" et "Avengers: Doomsday" devraient sortir cette année, ce qui pourrait aider la société à consolider ses revenus et à catalyser la croissance.

AMC présentera ses résultats définitifs pour le quatrième trimestre le 24 février.