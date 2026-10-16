La société de biotechnologie Alector en hausse après une vente d'actions à prix majoré de 75 millions de dollars

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16 octobre - ** Les actions de la société de biotechnologie Alector ALEC.O ont progressé de 6,8 % à 2,04 dollars avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 75 millions de dollars

** ALEC vend 36,6 millions d'actions à 2,05 dollars, soit 7,3 % de plus que leur dernier cours de jeudi

** Selon la société, ce financement bénéficie de la participation d’investisseurs nouveaux et existants, notamment TCGX et BVF Partners, entre autres

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment la R&D, le fonds de roulement, les dépenses d’investissement, les frais et d’éventuelles acquisitions

** Morgan Stanley et BTIG sont les co-chefs de file

** Le 5 octobre, l’action d’ALEC a finalement clôturé la séance en hausse d’environ 10 % à 1,99 $ après avoir annoncé que Genentech, une filiale du laboratoire pharmaceutique suisse Roche ROPC.S , versera jusqu’à 1,27 milliard de dollars pour obtenir la licence de l’AL050, le médicament expérimental d’ALEC contre la maladie de Parkinson

** ALEC, dont le siège se trouve à South San Francisco, en Californie, compte environ 111,7 millions d'actions en circulation

** À la clôture de jeudi, le titre affichait une hausse de 30 % sur les trois derniers mois