La société Databricks, spécialisée dans les données et l'IA, évaluée à 134 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Databricks a levé plus de 4 milliards de dollars pour une valorisation de 134 milliards de dollars, a annoncé la société mardi, dernier exemple en date des investisseurs qui misent gros sur le pouvoir de transformation de l'intelligence artificielle.

Le tour de table de la série L a été mené par Insight Partners, Fidelity Management & Research Company et J.P. Morgan Asset Management. Des investisseurs, dont Andreessen Horowitz, BlackRock et Blackstone, y ont également participé.

Les investisseurs ont injecté des capitaux dans tout ce qui est lié de près ou de loin à l'IA générative, car ils s'attendent à ce que l'adoption rapide de cette technologie stimule l'efficacité et les dépenses des entreprises, tout en favorisant la croissance à long terme des applications basées sur les données. La société basée à San Francisco a déclaré avoir dépassé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une croissance de plus de 55 % par rapport à l'année précédente.

Les revenus de ses produits d'IA et de ses activités d'entreposage de données ont chacun dépassé un milliard de dollars, tout en générant un flux de trésorerie disponible positif au cours des 12 derniers mois, a-t-elle ajouté.

Fondée en 2013, la société américaine spécialisée dans les données et l'intelligence artificielle fournit une plateforme basée sur le cloud pour l'ingénierie des données, l'analyse et l'apprentissage automatique.

"Nous sommes ravis d'approfondir notre investissement dans une équipe qui continue à associer de solides performances financières à des résultats réels pour les clients, établissant ainsi la norme sur la façon dont l'IA crée de la valeur pour les entreprises", a déclaré John Wolff, directeur général d'Insight Partners.

Databricks a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds pour accélérer le développement d'applications basées sur l'IA, soutenir de futures acquisitions, développer la recherche sur l'IA et fournir des liquidités à ses employés. La société compte plus de 20 000 clients dans le monde, dont de grandes entreprises telles que Shell SHEL.L , AT&T, Toyota, Adobe ADBE.O , S&P Global, Warner Bros Discovery WBD.O et la NBA, selon son site web.