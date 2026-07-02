La société danoise A.P. Moller rachète la société norvégienne de location de navires Ocean Yield

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Une filiale du groupe danois A.P. Moller Holding a conclu un accord en vue d'acquérir la société norvégienne de location de navires Ocean Yield auprès de fonds gérés par la société de capital-investissement KKR KKR.N , pour un montant non divulgué, ont annoncé jeudi les entreprises.

* Basée à Oslo, Ocean Yield détient des participations dans plus de 70 navires, notamment des transporteurs de gaz, des porte-conteneurs, des méthaniers, des pétroliers et des vraquiers.

* “Nous considérons que le modèle économique d’Ocean Yield, avec ses flux de trésorerie stables, constitue un excellent complément à notre portefeuille maritime existant”, a déclaré Martin Larsen, directeur financier d’A.P. Moller Holding.

* Ocean Yield a investi plus de 3 milliards de dollars depuis 2021, élargissant ainsi son portefeuille de flotte et sa clientèle, tout en doublant pratiquement son carnet de commandes à plus de 5 milliards de dollars, selon les entreprises.

* Andreas Roede, directeur général d’Ocean Yield, a déclaré que la société s’était développée pour devenir une plateforme de location maritime diversifiée à l’échelle mondiale, dotée de flux de trésorerie contractuels à long terme et d’une flotte moderne, au cours de sa période sous contrôle privé.

* KKR restera un partenaire stratégique d’Ocean Yield grâce à leur investissement commun dans CapeOmega Gas Transportation AS.