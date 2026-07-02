 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société danoise A.P. Moller rachète la société norvégienne de location de navires Ocean Yield
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une filiale du groupe danois A.P. Moller Holding a conclu un accord en vue d'acquérir la société norvégienne de location de navires Ocean Yield auprès de fonds gérés par la société de capital-investissement KKR KKR.N , pour un montant non divulgué, ont annoncé jeudi les entreprises.

* Basée à Oslo, Ocean Yield détient des participations dans plus de 70 navires, notamment des transporteurs de gaz, des porte-conteneurs, des méthaniers, des pétroliers et des vraquiers.

* “Nous considérons que le modèle économique d’Ocean Yield, avec ses flux de trésorerie stables, constitue un excellent complément à notre portefeuille maritime existant”, a déclaré Martin Larsen, directeur financier d’A.P. Moller Holding.

* Ocean Yield a investi plus de 3 milliards de dollars depuis 2021, élargissant ainsi son portefeuille de flotte et sa clientèle, tout en doublant pratiquement son carnet de commandes à plus de 5 milliards de dollars, selon les entreprises.

* Andreas Roede, directeur général d’Ocean Yield, a déclaré que la société s’était développée pour devenir une plateforme de location maritime diversifiée à l’échelle mondiale, dotée de flux de trésorerie contractuels à long terme et d’une flotte moderne, au cours de sa période sous contrôle privé.

* KKR restera un partenaire stratégique d’Ocean Yield grâce à leur investissement commun dans CapeOmega Gas Transportation AS.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
16 170,000 DKK LSE Intl +3,01%
KKR & CO
92,565 USD NYSE +0,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
36,52 -2,61%
CAC 40
8 388,39 +0,61%
Pétrole Brent
70,87 -0,45%
ABIVAX
124,7 +6,13%
SOITEC
111,45 -4,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank