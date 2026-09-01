La société d'oncologie Novocure affirme qu'une cyberattaque a entraîné la divulgation de dossiers médicaux de patients américains

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La société d'oncologie Novocure

NVCR.O a annoncé mardi qu'un incident de cybersécurité, survenu mi-août et impliquant un accès non autorisé à certains systèmes d'information, avait entraîné la divulgation des dossiers internes de plus de 1 400 patients américains.

Cette faille vient s'ajouter à un nombre croissant de cyberattaques visant le secteur de la santé, notamment les fabricants de dispositifs médicaux Abbott ABT.N , Stryker

SYK.N , Medtronic MDT.N et Boston Scientific BSX.N , le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO et le fournisseur d'équipements d'administration de médicaments West Pharmaceutical Services WST.N .

Voici quelques détails supplémentaires:

* Novocure a déclaré avoir activé son plan d’intervention en matière de cybersécurité, mis en œuvre des mesures de confinement et lancé une enquête interne sur cet incident.

* Les données exposées comprenaient les numéros d’identification internes des patients de l’entreprise, ainsi que les coordonnées générales des professionnels de santé avec lesquels l’entreprise travaille et des employés de Novocure, notamment leurs fonctions et leurs numéros de téléphone.

* Les données de moins de 50 autres patients de l’ouest des États-Unis, comprenant des informations d’identification supplémentaires, ont également été exposées.

* L’entreprise a précisé qu’aucun accès à ses dispositifs médicaux n’avait été obtenu et que tous ses systèmes fonctionnaient normalement.

* Novocure ne s'attend pas à ce que cet incident de cybersécurité ait un impact significatif sur ses résultats financiers.