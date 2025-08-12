La société d'IA Perplexity fait une offre audacieuse de 34,5 milliards de dollars pour le navigateur Chrome de Google

(Ajout d'actions et de commentaires d'analystes aux paragraphes 6,13-14) par Akash Sriram

Perplexity AI a fait une offre non sollicitée de 34,5 milliards de dollars en numéraire pour le navigateur Chrome d'Alphabet GOOGL.O mardi, une offre bien supérieure à sa propre évaluation, la startup cherchant à atteindre les milliards d'utilisateurs du navigateur qui sont au cœur de la course à la recherche d'IA.

Dirigée par Aravind Srinivas, Perplexity n'est pas étrangère à l'offre qui fait la une des journaux : elle a fait une offre similaire pour TikTok US en janvier, proposant de fusionner avec la populaire application de vidéos courtes pour répondre aux préoccupations des États-Unis concernant la propriété chinoise de TikTok.

OpenAI, Yahoo et la société de capital-investissement Apollo Global Management ont également exprimé leur intérêt pour Chrome, alors que la pression réglementaire menace l'emprise de Google sur le secteur.

Google n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. L'entreprise n'a pas mis Chrome en vente et prévoit de faire appel d'une décision de justice américaine de l'année dernière, selon laquelle elle détenait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne. Le ministère de la justice a demandé la cession de Chrome dans le cadre des mesures correctives de l'affaire.

Perplexity n'a pas indiqué mardi comment elle envisageait de financer l'offre. La société, créée il y a trois ans, a levé jusqu'à présent environ 1 milliard de dollars auprès d'investisseurs tels que Nvidia et la société japonaise SoftBank. Elle a été évaluée pour la dernière fois à 14 milliards de dollars.

Plusieurs fonds ont proposé de financer l'intégralité de l'opération, a indiqué Perplexity , sans les nommer. Les actions d'Alphabet étaient en hausse de 1,6 % dans les échanges de l'après-midi.

Alors qu'une nouvelle génération d'utilisateurs se tourne vers des chatbots tels que ChatGPT et Perplexity pour obtenir des réponses, les navigateurs web reprennent de l'importance en tant que passerelles vitales vers le trafic de recherche et les données précieuses des utilisateurs, ce qui les place au cœur des ambitions de Big Tech en matière d'IA.

Perplexity dispose déjà d'un navigateur IA, Comet, qui peut effectuer certaines tâches pour le compte d'un utilisateur . L'achat de Chrome lui permettrait d'exploiter les plus de trois milliards d'utilisateurs du navigateur, ce qui lui donnerait le poids nécessaire pour mieux concurrencer des rivaux plus importants tels qu'OpenAI. La société mère ChatGPT travaille également sur son propre navigateur d'IA.

L'offre de Perplexity s'engage à maintenir le code sous-jacent du navigateur, appelé Chromium, en open source, à investir 3 milliards de dollars sur deux ans et à ne pas modifier le moteur de recherche par défaut de Chrome, selon un document de référence consulté par Reuters.

L'entreprise a déclaré que l'offre, sans composante de capitaux propres, préserverait le choix des utilisateurs et atténuerait les problèmes de concurrence à l'avenir.

Selon les analystes, il est peu probable que Google vende Chrome et il s'engagerait probablement dans une longue bataille juridique pour empêcher cette issue, étant donné que le moteur de recherche est crucial pour la poussée de l'IA de l'entreprise, qui déploie des fonctionnalités telles que des résumés de recherche générés par l'IA, connus sous le nom d'aperçus, pour l'aider à défendre sa part de marché dans le domaine de la recherche.

Un juge fédéral, Amit Mehta, devrait rendre une décision sur les mesures correctives dans l'affaire antitrust concernant les recherches Google dans le courant du mois.

"Le juge Mehta est un homme assez orthodoxe. Il est très possible qu'il ne demande pas la vente tant que la procédure d'appel n'est pas terminée, ce qui pourrait prendre beaucoup de temps", a déclaré Herbert Hovenkamp, professeur à la faculté de droit Carey de l'université de Pennsylvanie.

"L'affaire serait portée devant la Cour d'appel du district de Columbia, qui est sceptique à l'égard des cessions forcées, et il est possible qu'elle aille ensuite jusqu'à la Cour suprême. La procédure pourrait donc durer plusieurs années

L'offre de Perplexity est également inférieure à la valeur d'au moins 50 milliards de dollars que le directeur général du moteur de recherche concurrent DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, a suggéré que Chrome pourrait atteindre si Google était contraint de le vendre.