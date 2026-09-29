La société d'IA EliseAI valorisée à 4 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

EliseAI a annoncé mardi avoir levé 350 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise l'entreprise spécialisée dans l'IA à 4 milliards de dollars.

Ce tour de table a été mené par Andreessen Horowitz et Bessemer Venture Partners, avec la participation du Régime de retraite des enseignants de l'Ontario, de Sapphire Ventures et de Navitas Capital.

EliseAI développe des outils d'IA destinés à automatiser les processus administratifs dans les secteurs du logement et de la santé.

La société a indiqué qu'elle utiliserait ces fonds pour renforcer ses équipes d'ingénierie, de déploiement et de vente, et pour faire de San Francisco un deuxième pôle d'ingénierie aux côtés de son siège social à New York.