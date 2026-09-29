La société d'IA EliseAI est valorisée à 4 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société spécialisée dans l'IA EliseAI a annoncé mardi avoir levé 350 millions de dollars (XX millions d'euros) lors d'un tour de table qui la valorise à 4 milliards de dollars (XX milliards d'euros).
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