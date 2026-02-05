 Aller au contenu principal
La société d'extraction d'or et d'argent Integra en baisse après une opération boursière de 55 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février -

** Les actions cotées aux Etats-Unis du producteur canadien de métaux précieux Integra Resources ITRG.A ont baissé de 5,1% à 3,50 dollars après un financement par actions de 55 millions de dollars

** Integra, qui se concentre sur la région du Grand Bassin dans l'ouest des États-Unis, a annoncé mercredi soir () ~16,2 millions d'actions dans le cadre d'un placement par prise ferme à 3,40 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 7,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les investissements de pré-production du projet DeLamar, situé dans le sud-ouest de l'Idaho, y compris les travaux d'approvisionnement, les travaux préliminaires et l'achat de terrains

** Canaccord Genuity et la division canadienne de Stifel sont les teneurs de livre conjoints ** Après l'offre, Integra a ~199,5 millions d'actions en circulation, selon le prospectus

** Jusqu'à la clôture de mercredi, ITRG a baissé de 8 % depuis le début de l'année. Les actions cotées aux Etats-Unis ont plus que doublé au cours des six derniers mois

** Les 8 analystes qui couvrent Integra ont tous une cote d'achat, selon LSEG; le PT moyen est de 8 $CAN

. Ce PT moyen de 8 $CAN équivaut à environ 5,80 $US (selon le taux de change actuel de 1 $CAN = 0,73 $US)

** Pendant ce temps, les prix au comptant de l'or XAU= et de l'argent XAG= reculent par rapport aux niveaux élevés

GOL/

Valeurs associées

Argent
77,02 USD Six - Forex 1 -12,83%
CANACCORD GENUIT
12,100 CAD TSX 0,00%
INTEGRA RESRCS
5,000 CAD TSX Venture 0,00%
Or
4 851,44 USD Six - Forex 1 -2,27%
STIFEL FINANCIAL
128,930 USD NYSE +3,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/02/2026 à 13:32:33.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/02/2026 à 13:32:33.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

