La société d'extraction d'or et d'argent Integra en baisse après une opération boursière de 55 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février -

** Les actions cotées aux Etats-Unis du producteur canadien de métaux précieux Integra Resources ITRG.A ont baissé de 5,1% à 3,50 dollars après un financement par actions de 55 millions de dollars

** Integra, qui se concentre sur la région du Grand Bassin dans l'ouest des États-Unis, a annoncé mercredi soir () ~16,2 millions d'actions dans le cadre d'un placement par prise ferme à 3,40 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 7,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les investissements de pré-production du projet DeLamar, situé dans le sud-ouest de l'Idaho, y compris les travaux d'approvisionnement, les travaux préliminaires et l'achat de terrains

** Canaccord Genuity et la division canadienne de Stifel sont les teneurs de livre conjoints ** Après l'offre, Integra a ~199,5 millions d'actions en circulation, selon le prospectus

** Jusqu'à la clôture de mercredi, ITRG a baissé de 8 % depuis le début de l'année. Les actions cotées aux Etats-Unis ont plus que doublé au cours des six derniers mois

** Les 8 analystes qui couvrent Integra ont tous une cote d'achat, selon LSEG; le PT moyen est de 8 $CAN

. Ce PT moyen de 8 $CAN équivaut à environ 5,80 $US (selon le taux de change actuel de 1 $CAN = 0,73 $US)

** Pendant ce temps, les prix au comptant de l'or XAU= et de l'argent XAG= reculent par rapport aux niveaux élevés

