La société chinoise Momenta vise à lever jusqu'à 751 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong afin de dynamiser la R&D dans le domaine de la conduite autonome

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La société chinoise Momenta Global 6880.HK prévoit de lever jusqu’à 5,89 milliards de HK$ (751,10 millions de $) lors de son introduction en bourse à Hong Kong, selon un document déposé lundi, alors que cette entreprise spécialisée dans les technologies de conduite autonome cherche à renforcer sescapacités de R&D.

Momenta a également l’intention d’utiliser le produit de l’opération pour développer ses capacités en matière de conduite autonome et accélérer la commercialisation de ses services de « Robotaxi ». Le reste des fonds sera affecté au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise, comme l’indique le document déposé auprès de la bourse.

La société prévoit de proposer 19,9 millions d’actions au prix unitaire de 295,60 HK$. Elle devrait annoncer les résultats de l’attribution d’ici le 7 juillet, la cotation de ses actions ordinaires de classe A devant débuter le lendemain.

Parmi les investisseurs de référence de l’introduction en bourse pourraient figurer Mercedes-Benz MBGn.DE , qui soutient déjà la société, ainsi que BlackRock BLK.N et le fonds chinois Boyu Capital.

Momenta, un fournisseur de technologies avancées d’aide à la conduite similaires aux systèmes de conduite autonome de Tesla

TSLA.O , a révélé dans son dossier d’introduction en bourse avoir enregistré une perte attribuable de 3,46 milliards de yuans (, soit 508,97 millions de dollars), en 2025, contre 3,21 milliards de yuans en 2024.

Cette introduction en bourse vient renforcer un marché boursier hongkongais déjà dynamique: selon les données préliminaires compilées par LSEG, les introductions en bourse et les cotations secondaires de sociétés cotées en actions de catégorie A ont permis de lever 21,6 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 51 % par rapport à l’année dernière.

Fondée en 2016 par Cao Xudong, ancien employé de Microsoft

MSFT.O et actuel directeur général, Momenta bénéficie du soutien de grands constructeurs automobiles tels que Toyota

7203.T , Mercedes-Benz, SAIC 600104.SS et General Motors

GM.N , ainsi que des investisseurs Temasek et Tencent

0700.HK .

Momenta étend sa présence mondiale grâce à un centre de recherche en Allemagne, où elle prévoit de tester des véhicules autonomes de niveau 4 d’ici 2026 en partenariat avec Uber UBER.N .

Ses systèmes avancés d’aide à la conduite sont actuellement utilisés par Toyota, Mercedes-Benz et Audi en Chine.

Reuters a fait état mardi dernier de ce projet d’introduction en bourse, citant des sources anonymes proches du dossier.

(1 $ = 7,8418 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 6,7980 yuans chinois)