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La société chinoise Hengli Petrochemical nie toute relation commerciale avec l'Iran en réponse aux sanctions américaines
information fournie par Reuters 26/04/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hengli Petrochemical 600346.SS , l'un des plus grands raffineurs indépendants de Chine, a nié toute relation commerciale avec l'Iran après que les États-Unis ont imposé des sanctions à l'une de ses filiales pour avoir prétendument acheté du pétrole iranien.

Hengli « n'a jamais eu de relations commerciales avec l'Iran », et tous ses fournisseurs de pétrole brut « ont garanti que l'origine du pétrole brut fourni ne relevait pas du champ d'application des sanctions américaines », a déclaré la société dans une déclaration boursière dimanche.

La société dispose de stocks de pétrole brut suffisants pour répondre à ses besoins de traitement pendant plus de trois mois, et ses activités d'approvisionnement en pétrole brut n'ont été affectées en aucune manière, a-t-elle précisé.

Les sanctions américaines visant Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery sont dépourvues de fondement factuel et juridique, a déclaré Hengli, s'engageant à tout mettre en œuvre pour obtenir la levée des restrictions concernées.

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