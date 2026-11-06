La société canadienne Enbridge affiche un bénéfice trimestriel en hausse

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Enbridge ENB.TO a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce notamment à la progression des revenus générés par ses activités de transport de gaz naturel.

La société a annoncé un bénéfice de 1,29 milliard de dollars canadiens (918,93 millions de dollars), soit 59 cents canadiens par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 682 millions de dollars canadiens, soit 30 cents canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,4038 dollar canadien)