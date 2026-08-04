La société britannique Segro accepte l'offre de rachat de Prologis, d'un montant pouvant atteindre 19,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le promoteur immobilier britannique spécialisé dans les entrepôts Segro SGRO.L a annoncé mardi avoir accepté une offre publique d'achat de la société américaine de logistique Prologis PLD.N , d'une valeur pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (soit 19,19 milliards de dollars).
(1 dollar = 0,7450 livres)
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