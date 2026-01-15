 Aller au contenu principal
La société britannique Schroders prévoit un bénéfice annuel supérieur aux prévisions du marché
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 08:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L a prévu un bénéfice d'exploitation annuel ajusté d'au moins 745 millions de livres (1,00 milliard de dollars) jeudi, en avance sur les attentes du marché, après que les actifs gérés par le groupe aient augmenté à la fin de l'année 2025.

(1 $ = 0,7447 livre)

