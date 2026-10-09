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La société britannique Oxford Metrics recule après avoir annoncé des prévisions de pertes financières, contrairement aux attentes du marché qui tablait sur des bénéfices
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 10:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Le cours de l'action d'Oxford Metrics

OMG1.L , société spécialisée dans les technologies de détection intelligente, recule de 14 % à 30 pence, son plus bas niveau depuis mars 2015

** La société prévoit pour l'exercice 2026 une perte d'exploitation ajustée comprise entre 0,5 million et 3,9 millions de livres sterling, alors que le marché s'attendait à un bénéfice de 3 millions de livres sterling.

** La société invoque un ralentissement de l’activité sur certains marchés clés desservis par sa division de capture de mouvement Vicon, des contraintes de financement de la recherche ainsi que des retards dans des projets majeurs des divisions Vision industrielle et Systèmes de métrologie

** La société acquiert les actifs de Move AI afin d’améliorer la technologie de capture de mouvement basée sur l’IA de Vicon et de l’aider à toucher davantage de clients et de marchés

** Depuis le début de l'année, le titre a perdu environ 45 %, y compris les baisses enregistrées lors de cette séance

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