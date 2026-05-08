La société britannique Intertek rejette la troisième offre publique d'achat d'EQT, d'un montant de 12 milliards de dollars ; le cours de l'action chute

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* L'offre d'EQT s'élève à 58 livres sterling par action en numéraire, plus un dividende de 1,1 livre sterling

* Intertek indique qu'elle se concentrera sur son examen stratégique

* Intertek indique avoir reçu un « niveau d'intérêt encourageant » pour sa division énergie et infrastructures

* EQT se dit déçu du « manque d'engagement » d'Intertek

* EQT a jusqu'au 14 mai pour présenter une offre formelle

(Ajout de la réponse d'EQT aux paragraphes 3 et 4, des commentaires d'analystes et de la société, des mises à jour sur les actions, du contexte général et des graphiques) par Nithyashree R B et Yamini Kalia

La société britannique Intertek ITRK.L a rejeté vendredi une troisième offre d'achat améliorée de 8,93 milliards de livres sterling (12,12 milliards de dollars) émanant de la société suédoise de capital-investissement EQT AB

EQTAB.ST , affirmant qu'elle se concentrait sur un examen stratégique qui pourrait aboutir à la scission de la société en deux entités.

La société de tests de produits a déclaré que l'offre sous-évaluait la société et comportait un risque d'exécution élevé. Elle a également indiqué avoir déjà reçu un « niveau d'intérêt encourageant » pour sa division énergie et infrastructures de la part d'acheteurs potentiels dont l'identité n'a pas été révélée.

En réponse, EQT a souligné les mérites de sa proposition et s'est dite déçue par le « manque d'engagement » du conseil d'administration d'Intertek, sans donner plus de détails sur ses prochaines étapes.

Dans le cadre de sa dernière offre, EQT a proposé 58 livres sterling par action en espèces pour l'ensemble d'Intertek, et a déclaré qu'en incluant un dividende final potentiel d'environ 1,1 livre sterling par action, l'offre de 59,1 livres sterling par action aurait généré de la valeur. « EQT estime que la proposition révisée à la hausse offre aux actionnaires une valeur en espèces certaine et accélérée, supérieure à la fourchette de résultats associés aux perspectives d'Intertek en tant qu'entité autonome », a déclaré la société. L'offre, dividende compris, aurait représenté une prime de 35 % par rapport au cours de clôture d'Intertek le 15 avril, la veille du jour où EQT a rendu publique sa première approche . ÉCART ENTRE LE COURS DE L'ACTION ET L'OFFRE Les actions de la société du FTSE 100 ont chuté de près de 8 % vendredi, à 46,5 livres, mais se sont redressées pour s'échanger en baisse de 2,6 % à 49,15 livres à 13h32 GMT.

Le titre a gagné près de 40 % au cours du mois dernier, mais s'échange toujours en dessous de son pic d'octobre 2020, qui s'élevait à environ 65 livres. Joe Brent, analyste chez Panmure Liberum, s'est dit surpris par la décote à laquelle l'action se négociait par rapport à la dernière offre.

« Une nouvelle offre de la part d'EQT ou d'autres acteurs est possible », a déclaré M. Brent, ajoutant qu'en cas de scission d'Intertek, son cours pourrait s'établir à 44 livres ou moins.

Intertek a annoncé son examen un jour après la démarche confidentielle d'EQT, que de nombreux analystes ont considérée comme une manœuvre défensive. PERSPECTIVES DE RACHAT PineStone Asset Management, quatrième actionnaire d'Intertek selon les données de LSEG, ainsi que d'autres investisseurs de premier plan, exhortent la société à entamer des négociations avec EQT, a rapporté Bloomberg News vendredi. Les investisseurs n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. « Nous pensons que toute offre améliorée devrait être supérieure de 5 % à 10 % à la dernière proposition rejetée pour obtenir l'approbation du conseil d'administration », ont déclaré les analystes de Jefferies.

Si l'offre d'EQT aboutissait, il s'agirait de la deuxième plus grande acquisition par un fonds de capital-investissement en Grande-Bretagne, derrière celle de Boots par KKR KKR.N pour 11,1 milliards de livres en 2007, selon la plateforme de données et d'informations sur les fusions-acquisitions Mergermarket.

La société a jusqu'au 14 mai pour faire une offre formelle ou se retirer.

(1 $ = 0,7368 livre)